櫃買中心今（6）日表示，卡達伊斯蘭銀行（Qatar Islamic Bank, 簡稱QIB）成立之QIB Sukuk Ltd.將於2月7日發行伊斯蘭固定收益證券（Sukuk），並同時於櫃買中心及都柏林泛歐交易所（Euronext Dublin）雙掛牌，為國內首檔掛牌的Sukuk。

櫃買中心表示，首檔伊斯蘭固定收益證券（證券代碼：F15901；簡稱：P20QIB1），發行總額為8億美元，收益分配率為美元3個月LIBOR利率加碼135個基本點，發行期間為5年期，係經卡達伊斯蘭銀行伊斯蘭律法委員會以及渣打銀行伊斯蘭律法委員會認可符合伊斯蘭律法，且銷售對象僅限「專業投資人」的資產基礎代理型Sukuk，該Sukuk之信用評等經惠譽公司評定為A級，是相當符合國內機構法人需求的優質標的，可以提供我國專業投資人更多元的投資選擇。

有關櫃買中心公告Sukuk上櫃相關資訊，可查詢櫃買中心網站（www.tpex.org.tw）市場公告（首頁>債券>市場公告>櫃買中心債券相關公告）。

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