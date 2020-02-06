響應居家防疫作業並為接下來的開學季預備，燦坤自2月6日（四）起至2月17日（一）推出首波「新春購物節」檔期活動，針對多款開學季熱銷商品提供獨家優惠；更特別規劃冷氣及洗衣機的保潔優惠，最高現省4千；購買指定冰箱/洗衣機滿額再送獨家好禮。

此外近期受到寒流及肺炎疫情影響，許多民眾選擇窩在家中渡過，因此也對室內空氣品質更加要求，使空氣清淨機及電暖器的需求大幅增加，燦坤同步精選優質商品祭出最多好康。

燦坤商品部總經理李經緯表示：「燦坤針對近期防疫熱銷商品及開學季商品推出多重好康，預估2月中開跑的開學季將可帶動筆電及桌機的銷售業績成長2成。目前市場主流筆電多以2-3萬元的15吋 intel core i5為主，其中輕薄筆電約佔50％，尤其是重量在1.5kg以下並具有翻轉、觸控功能及配備SSD硬碟的商品，都較受消費者青睞。

此外，李經緯表示，強調行動化的裝置如耳機、平板、手機等也是開學季的熱銷商品，包含iPhone 11及Airpods 2nd都享有活動優惠價，AirPods Pro則現貨供應中。而最受矚目的新機為剛開賣的Samsung Note10 Lite，具備6.7吋劇院級螢幕及超強3鏡頭，燦坤贈送市價990元原廠行動電源。

近期因寒流及疫情影響，帶動了暖氣和空氣清淨機商品銷售成長近二成，潮濕多雨的天氣也使除濕機詢問度大增。

(工商 )