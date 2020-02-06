經典武俠小說改編的電視劇《絕代雙驕》最新版本由大陸男星胡一天、陳哲遠主演，胡一天戲裡一人分飾父與子「江楓」和「花無缺」兩角，自爆試鏡時的小秘密，笑稱可能在試鏡時展現了「話少」的一面，讓製片方看到文靜端莊「花公子」的影子，才能順利收到「面試成功」的通知，他透露：「每個男生或多或少對武俠片有所嚮往。」圓了自己的武俠夢。

胡一天、陳哲遠在 《絕代雙驕》 中逗趣互動深受觀眾喜愛。（圖／愛奇藝台灣站提供）

首次演出古裝劇的胡一天聊起拍戲甘苦談，直言該劇是自己演過令他最印象深刻的一部戲，「有太多太多的第一次了！」除了首次古裝扮相、首次練武打、騎馬、刀槍、吊鋼絲等都讓他感到非常新鮮，尤其是從過年拍到暑假，繁複又多層的古裝服飾穿脫都難，令胡一天不敢隨便喊要脫，導致當時每天都快中暑，熱到沒胃口，拍完體重竟狂掉5公斤。

胡一天、陳哲遠在 《絕代雙驕》 中逗趣互動深受觀眾喜愛。（圖／愛奇藝台灣站提供）

此外，他也談到讓眾多男星拍古裝劇最為之聞風喪膽的「戴頭套」，為了表現自己的決心，也為讓戴上頭套的扮相更好，大膽將髮際線往上剃，不過為了維持帥氣的形象，胡一天自爆秘密說：「那段時間有點不敢去撩瀏海，風大的時候還得壓一壓！」

胡一天靠著《致我們單純的小美好》、《親愛的，熱愛的》中高佻俊俏的形象圈粉無數，這次又以《絕代雙驕》中的古裝造型拿下「高冷男神」封號，被問到沒有工作時會如何度過，他笑答：「睡到自然醒和叫外賣。」還加碼透露外賣送來時僅大門僅開一條縫、伸出一隻手領餐：「從來沒有被外賣小哥認出來過！」《絕代雙驕》每週一至週五於愛奇藝台灣站播出。

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(中時電子報)