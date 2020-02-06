口罩荒延燒到醫療端，雖然政府一再強調口罩徵調以醫療為優先，但近來醫療人員的確出現口罩不夠用的情形，尤其是第一線人員，包括牙醫及急診人員，基層牙醫師表示，牙醫多使用「高速牙科氣動手機 」，很容易造成病人口腔飛沫噴往醫師及助理，口罩非常重要，但政府徵收口罩後，診所根本叫不到口罩，衛生局發的又不夠，再這樣下去只能歇業了。

新北市牙醫師公會前理事長、顧問蔡東螢表示，以一個牙醫診所來看，牙醫師、助理、流動助理及掛號櫃檯分別都需要一毎口罩，所以一個診就要4個，一天早、中、晚三個診就要12個口罩，一星期六天就要72個口罩才夠，但目前新北市牙醫師公會這幾個禮拜每個人只分配到些許口罩，且下一批口罩什麼時候來更是遙遙無期。

蔡東螢進一步指出，牙醫的口罩有二個污染源，除了來自病患之外，因為要跟病人解說病情，還會有自己的唾液，因此口罩一定要在兩、三個小時內換掉。

現在真的大家都叫不到口罩，此外，酒精的極度缺乏也造成牙醫診所的困擾，基層診所的醫師都非常焦慮，政府應該要合理穩定的供給口罩及酒精給牙醫同仁，讓他們在第一線為民眾看診的時候不致受到威脅，如果再叫不到口罩，可能要歇業自救了。

不僅是基層牙醫診所，中壢、桃園一帶一家區域醫院急診醫師一天只配發一個口罩，令院內醫師十分傻眼，急診是第一線，一天竟然只有一個口罩，急診醫師實在唑在等。

一位醫學中心醫務管理者表示，政府雖然一再強調，口罩以醫療端為優先，現在醫院問衛生局還有多少庫存，連衛生局都答不出來，只能說有多少補多少，不少醫院憂心在不久的將來，醫療端口罩將開始出現缺貨，紛紛開始節縮使用，這樣下去只會拖垮醫療端，政府不要再說醫療的口罩一定夠用，應要下來檢視，到底發生了什麼事？醫療的口罩真的夠用嗎？

(中時 )