郵輪鑽石公主號確診有10名武漢肺炎病患，其中還包括一名台灣60多歲女性，全船目前在日本進行隔離中。而台灣魔術師陳日昇也在該船上，他今日開直播向外界傳達內部最新狀況，陳日昇一臉沉重地表示，「我必須坦白說，你說不緊張是不可能的」。

陳日昇在直播中表示，現在每天早上起來看到手機內的確診訊息都有點害怕，目前船上的處置方式是所有人都要待在房間內14天，不能出房間門，包含餐點都由工作人員送到房間門口，船上的乘客大概有快2000位、工作人員1000位，大家都有做好隔離措施，就是希望疫情不要再蔓延。

陳日昇提到，所有乘客原訂是4日要下港，但現在發生這件事所有人都不能下船。他也請大家放心，船內有補給品，待在房內時也都會戴著口罩。

陳日昇透露，現在全船要在海上待14天，但這是最好的狀況，如果有爆出新的疫情，隔離的天數還會再往後延。最後，他表示，「說不緊張是騙人的，目前我狀況還OK，但病毒就是這麼無情，沒人願意感染，希望大家多點包容心。」

(中時電子報)