一名台灣男子和陸配，本月2日循小三通入境金門後返回新北市住處，依照規定並須進行居家隔離14天，但是夫妻2人卻想要落跑回大陸，今天搭機前往金門抵達金門時，被移民署人員發現後攔下，將送回台灣進行居家隔離並裁處重罰，恐免面臨30萬 元罰金。

江姓民眾是在2日偕妻子「小三通」到金門，再搭機中轉返台，符合當日起凡「小三通」入境旅客均需居家檢疫14天的規定。但江姓夫婦今早上又搭機到金門，準備搭乘下午的「小三通」客船回到對岸，通關時遭移民官發現闖關意圖，即刻將他們攔下並通報疾管署送返台灣。

當時江姓夫婦在遭攔截離開通關大樓後，竟全程無人陪同，2人提著行李在停車場一帶趴趴走，處於「失聯」狀況，還一度欲搭計程車離開水頭碼頭。縣港務處長何佩舉見狀，趕緊通報疾管署技正吳俊輝和港警到場，好說歹說才勸導他們進入縣府觀光處因應「小三通」旅客防疫，直接開往機場的專車。

過程中江姓夫婦數度火大發飆，直說他們又沒生病，如果不讓他們走，難道要他們餓死嗎？情緒激動的陸配還拿出原子筆作勢自傷，揚言要死在拍攝的媒體面前。移民署表示，他們是走人工查驗通道，遭移民官根據出入境紀錄發現闖關，且護照中還夾帶一張居家檢疫單，才及時攔截下來。

據了解，這對夫妻2月2日才入境，應該要在家中自主管理14天，但不知為何2人卻又急著離開台灣，在今天搭機前往金門，下午還預定走小三通搭船前往廈門，但卻遭移民署人員發現攔下，預計將會被遣送回台，並交由衛生局裁罰，最重可裁罰30萬元。

(中時電子報)