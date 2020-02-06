華航退休牟姓座艙長，被控利用投資外幣詐騙空姐，避不見面，去年遭北檢起訴，1名被害的張姓前空姐，2018年間在路上巧遇牟男，要求牟還債，雙方起爭執，張女一路尾隨牟，一時氣憤出手拉扯，致牟男右手受傷，被牟提告傷害。北檢一度不起訴，但牟男聲請再議，高檢署命令北檢依傷害罪嫌起訴張女。

牟男過去是華航座艙長，被控退休後與妻子、盧姓友人合謀，向多名交好的華航空姐誆稱有管道可以取得低價外匯，10多名空姐因牟男是多年的老長官，而不疑有他，紛紛受騙投資，未料空姐們不僅未獲利，還將老本賠光光，憤而向牟男提告；台北地檢署去年認定牟男夫妻及盧女3人涉詐騙金額逾千萬元，依詐欺罪及銀行法起訴。

檢方調查，牟男因與多名空姐有投資糾紛後，即避不見面，被害空姐因求償無門，心急如焚，2018年4月26日下午，1名被害張姓空姐在北市中心綜合醫院門口，巧遇看完診欲離去的牟男，遂上前要求牟男協商債務問題，但遭牟男拒絕。

牟男打電話給妻子，要妻子報警，警方獲報到場處理，告知牟男可自行離去，牟男即搭計程車離開，但因碰上交通堵塞，乃在忠孝東路4段某巷弄內下車，欲步行至大安路1段再搭計程車。

張女因牟男拒談債務問題，不願讓牟輕易牟離去，見牟從計程車下車即一路尾隨，當牟走到大安路1段的茶餐廳門口時，張女終於忍不住，雙手拉住牟男右手臂，要求牟還錢，雙方拉扯造成牟男右前臂、手肘、手腕紅腫、擦傷，牟男向北檢提告張女傷害。

北檢一度不起訴張女，但牟男向高檢署聲請再議，高檢署認為張女涉嫌傷害，將本案發回北檢命令起訴。

(中時 )