美國經濟數據優於預期，加上肺炎疫情恐慌緩和，美股領漲全球股市，台股大漲176點，新台幣在外資匯入激勵下升勢強勁，盤中一度衝破30元大關，終場漲幅收斂為升值7分，已連續三個交易日漲勢，收在30.082元兌1美元，台北外匯經紀公司成交量縮小至個位數的8.35億美元。

外匯交易員指出，近期美國發布的經濟數據紛創佳績，製造業採購經理人指數（PMI）重返擴張，就業數據優於市場預期，激勵美股強勢上攻，加上肺炎疫情傳出疫苗有譜，市場恐慌情緒降溫，主要股市轉向樂觀，一片紅通通，台股也站上11,700點之上，外資延續匯入力道，多方利多推高新台幣，開盤後一路上衝，盤中勁揚1.72角之多，來到29.98元。

外匯交易員認為，從肺炎疫情爆發後，金融市場隨最新疫情變化而起伏，全球都在期待疫苗研發的可能，後續若進一步傳出試驗有效的結果，預料利空將更加速散去，回歸經濟基本面。加上大陸祭出的救市政策發酵，主要股匯市可望重拾向上動能，則新台幣重返2字頭的機率高。

(工商 )