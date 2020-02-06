美國針對中國通訊設備大廠華為推出一系列抵制措施，而華為與美企也越來越針鋒相對，例如與美國電信巨頭Verizon的侵權之爭。近日華為公告，已在美國法院遞交文件，指控Verizon侵犯其12項專利。

華為6日在官網公布，已在美國德州東區和西區法院向Verizon提起訴訟，請求法院認定Verizon侵犯了華為在美國授權的12項專利，同時要求Verizon就其專利侵權行為對華為進行賠償。

華為首席法務官宋柳平表示，多年來，華為與眾多業界廠商通過談判達成了專利許可協議，但在談判不能解決問題的情況下，尋求第三方司法機關的裁決是業界慣例。Verizon的產品和服務受惠於華為多年研發的專利技術，華為要求Verizon為這些專利付費或停止侵權。

華為與Verizon的專利糾紛起於2019年6月，當時正是美國將華為列入實體清單之後，雙方摩擦最為激烈的時期。當時華為要求Verizon支付10億美元專利費，但雙方進行長時間談判後，仍無法達成一致，故華為決定尋求司法管道。

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