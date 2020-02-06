滯留大陸武漢的台商首批247人包機3日抵台，但有多名搭機者非國人，引發爭議。居中協調的湖北台灣同胞返台救援會長徐正文6日表示，雙方政府只提供需返台的503人名單，至於如何挑選乘客並非救援會可以決定的。

首批武漢台商包機返台後，爆發一連串爭議，其中一名為確診病例，另外，有報導指機上多達50到60人並非中華民國籍的台灣人，甚至連急需回來治療的重症血友病患者，都沒有在第一批的名單內；到底是誰決定這份名單？就是由徐正文、武漢台協會長蕭永瑞及大陸台辦決定，而且徐正文是在飛機起飛前一個多小時，才將名單傳給陸委會。

武漢台商首批247人包機返台後爆發爭議，居中協調的徐正文臉書回應。（圖／徐正文臉書）

面對輿論抨擊，徐正文在臉書發出聲明表示，他們是在1月29日雙方政府談判破裂之後，才由民間組織自己救自己的行動，與其他組織沒有關係。他強調，雙方政府只有提供需要返台503人員名單，至於哪些人回來或如何挑選出247人，都不是救援會可以決定的。

首批包機回台名單惹爭議後，徐正文再度提出建議名單，名單由一開始的總數503人，扣掉第1批247人，理應剩下256人，但今天提出名單暴增到405人，也就是說多了整整149人，不過血友病童卻不在名單內。

徐正文解釋，這幾天有很多人找上自救會，提出返台需求，目前名單也已經交給武漢台協、海基會，透過雙方協調接送同胞回家。

至於有10幾歲的血友病童，原本希望能第1批返台卻無法登機，導致原本也安排好前往大陸的台商送藥，行程都被打亂，不過徐正文表示，該名血友病童並不在後援會裡，不清楚他的狀況，目前確定第2批提出的建議名單中，沒有這名血友病患，至於自救會中有血癌病患，已經在第1批就送回台。

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(中時電子報)