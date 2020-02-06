圖為英國航太系統的兩棲戰鬥車。（BAE Systems）

美國海軍陸戰隊成功驗證了最新型兩棲戰鬥車（ACV）的運輸力，影片顯示，它們在彭德頓營海軍陸戰隊基地（Marine Corps Base Camp Pendleton）外海進行了測試。

據《防衛部落格》（Defence Blog）報導，這批新戰車將取代目前的兩棲突擊車（AAV）。

美國海軍陸戰隊兩棲兩棲戰鬥車測試2

(中時電子報)