影》成功！美測試新兩棲戰鬥車 16:292020/02/06 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美國海軍陸戰隊兩棲兩棲戰鬥車測試1 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 圖為英國航太系統的兩棲戰鬥車。（BAE Systems） 美國海軍陸戰隊成功驗證了最新型兩棲戰鬥車（ACV）的運輸力，影片顯示，它們在彭德頓營海軍陸戰隊基地（Marine Corps Base Camp Pendleton）外海進行了測試。 據《防衛部落格》（Defence Blog）報導，這批新戰車將取代目前的兩棲突擊車（AAV）。 美國海軍陸戰隊兩棲兩棲戰鬥車測試2 (中時電子報) #兩棲戰鬥車 #美國 #海軍陸戰隊 #兩棲突擊車 #測試 也許您會感興趣 推薦閱讀 終於！砸60億 美陸戰隊將汰換老爺兩棲突擊車 18:102018/06/21 軍事 詹氏︰25億！美將售台36輛兩棲突擊車 16:212018/06/27 軍事 軍事熱門新聞 影》成功！美測試新兩棲戰鬥車 - 海軍 大陸15式輕坦 主砲穩定達世界水準 - 軍事 美海軍噩夢：算錯了！中共艦隊不是300艘而是650艘 - 軍事 以色列版雄三誤射 以軍戰艦開火擊中義大利航母 - 軍事 武漢肺炎影響大陸軍備 第三航艦無限停工 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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