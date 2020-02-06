中職6日公布6搶1奧運資格賽中華隊兩款新LOGO，要供球迷票選出未來中華隊主視覺，此為中職與棒協合作的新一步。不過未來中華隊依不同層級賽事，可能將穿不同LOGO出征，包含中職、棒協合作的一級賽事(新LOGO)、棒協主導的國際賽可能沿用舊的CT LOGO，與其他國家聯盟的交流賽，則可能繼續使用廣受好評的「台灣犬」球衣。

中職會長吳志揚表示，此次交給球迷票選的新LOGO是由中職、棒協共同討論出來的，當初也有決議都不要用舊款CT樣式及台灣犬，而這兩款球衣都有送給WBSC審核且通過了，應該也有與奧會報告。這次票選出的LOGO不會受阻，不只6搶1會穿，若順利挺進奧運也會使用新LOGO參賽。

舊CT球衣未來可能僅有棒協主導的三級棒球國際賽事會穿，圖為U18中華隊投手陳柏毓。（資料照／中華棒協提供）

不過新款中華隊LOGO並非所有層級比賽都使用，主要是中職主導的隊伍參賽時會穿，不過像是亞錦賽、U12、U18等棒協主導的三級棒球國際賽事，則應該會使用舊款LOGO。

中職在2017年亞冠賽首度推出的台灣犬球衣也還沒出局，未來中職為主體與其他國家職棒聯盟的交流賽，仍可以用黑狗球衣，吳志揚表示，「中職是商業組織，要用我們設計的LOGO沒有不行。」吳志揚也提到亞冠賽是台、日、韓聯盟舉行的比賽，雖是國際賽不過沒有算積分，未來純粹的交流賽可能仍會使用黑狗出征。

因此目前中華隊在國際舞台可能出現三種球衣，是否以一級賽事、三級棒球、交流賽，這三種層級做區分則尚未有定論。不過吳志揚也補充，「新LOGO是共同設計的，未來任何一方要打國際賽要使用都沒有限制，當然也可以統一用一種就好，但這不是一方就能決定的。」

(中時 )