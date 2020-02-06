疾管署人員制止違反居家檢疫的江姓夫婦到處走動。（李金生攝）

警方協助管制江姓夫婦，強制送到開往機場的專車。（李金生攝）

移民署金門國境隊長黃金水（右）說明攔截經過。（李金生攝）

移民署加強防疫管制，嚴格檢查旅客出入境資料。（李金生攝）

金門縣港務處長何佩舉及時通報港警和疾管署，管制江姓夫婦的行動。（李金生攝）

疾管署技正吳俊輝表示，江姓夫婦在居家檢疫期間的行蹤，有待進一步追查。（李金生攝）

一對2日才剛「小三通」返台，來自新北市的江姓夫婦違反居家檢疫14日的規定，今（6）日又搭機到金門，欲再「小三通」回到對岸，遭移民署國境隊即時攔截，交由疾病管制署協同縣府送回台灣，追查連日來趴趴走的行蹤紀錄。

江姓民眾是在2日偕老家在福建仙遊的妻子「小三通」到金門，再搭機中轉返台，符合當日起凡「小三通」入境旅客均需居家檢疫14天的規定。

但江姓夫婦今日早上又搭機到金門，準備搭乘下午的「小三通」客船回到對岸，通關時遭移民官發現闖關意圖，即刻將他們攔下並通報疾管署送返台灣，交由新北市衛生局查詢他們連日未居家檢疫期間，到底去過哪些地方？

因為「小三通」相關單位橫向聯繫不良，江姓夫婦在遭攔截離開通關大樓後，竟全程無人陪同，2人提著行李在停車場一帶趴趴走，處於「失聯」狀況，還一度欲搭計程車離開水頭碼頭。

縣港務處長何佩舉見狀，趕緊通報疾管署技正吳俊輝和港警到場，好說歹說才勸導他們進入縣府觀光處因應「小三通」旅客防疫，直接開往機場的專車。

江姓夫婦數度火大發飆，直說他們又沒生病，如果不讓他們走，難道要他們餓死嗎？情緒激動的陸配還拿出原子筆作勢自傷，揚言要死在拍攝的媒體面前，場面有些緊張，全程緊盯的員警趕緊一再安撫。

江姓夫婦也曾表示不知道要居家檢疫14天，直到吳俊輝技正當場說明他們在2日入境時已填寫居家隔離檢疫單，才不再作聲辯解。

移民署表示，他們是走人工查驗通道，遭移民官根據出入境紀錄發現闖關，且護照中還夾帶一張居家檢疫單，才及時攔截下來。

(中時 )