新型冠狀病毒（下稱武漢肺炎）疫情讓大陸多城延遲復工，嚴重衝擊大陸經濟，企業端若資金無法負荷，恐影響到薪資發放及勞工就業。中國社會科學院人口與勞動經濟研究所副所長都陽6日指出，疫情可能使第一季城鎮失業率上升0.3％，但疫情結束後，對全年新增就業目標不會產生明顯影響。

疫情造成的負面衝擊，一再的被拿來和SARS疫情作比較。都陽表示，綜合國力的巨大進步，讓國家應對疫情的物質基礎更雄厚、手段更豐富；同樣，應對勞動力市場衝擊的能力也大大增強。

都陽表示，疫情爆發於春節期間，一方面，與春節假期的重合在一定程度上減少了就業的衝擊；另一方面，節後歷來是就業轉換的高峰期，在一定程度上減小了疫情導致的勞動力市場摩擦。

不過，都陽也指出，根據數據，SARS爆發時，大陸經濟結構主導產業是第二產業，當時占GDP比重45.6％，其中，工業占比40.3％，而服務業所屬的第三類產業GDP占比為42％；到了2019年，第二類產業占GDP比重降為39％，而第三類產業占GDP比重成長為53.9％；由此可見，第二產業主要集中於供給側、生產行為的影響，其恢復和後續補救的彈性大，相形之下，第三產業的影響集中於即期需求，造成的損失更加直接，且無法恢復。

都陽分析，根據統計，批發和零售、交通運輸、住宿和餐飲、居民服務、娛樂、租賃服務等6個重點行業中，法人單位數為857萬，個體經營戶總計5134.9萬家，這意味著，有大量的小微企業在這些行業從事經營活動；如果其中有5％的企業因疫情衝擊難以持續經營，將涉及到42.85萬家企業；個體經營戶如果有10％的個體經營戶因疫情衝擊難以持續經營，將涉及到超過500萬家。

對此，都陽指出，集中救助疫情影響的小微企業及其中的就業人員，應該成為應對此次疫情產生的就業問題的重中之重，「穩就業」的瞄準目標也應該更加集中於第三產業主管機關與企業。

都陽也強調，疫情影響對不同的行業有所差別，疫情結束後，企業用工並不一定壓縮；相反，經濟活動的迅速恢復會帶來用工需求的反彈，因此，疫情對就業的影響，應僅限於第一季。

(旺報 )