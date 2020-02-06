田中千繪6日下午穿著日本服飾體驗繪畫花燈，在互動花燈區「金鼠彈珠台」滾動發光球體邊玩得樂開懷。（戴上容攝）

田中千繪6日下午穿著日本服飾體驗繪畫花燈，在互動花燈區「金鼠彈珠台」滾動發光球體邊玩得樂開懷。（戴上容攝）

歡慶元宵，新北市府將於7日至3月1日，將在三重區新北大都會公園舉行「2020新北燈會─家金鼠喜」，除展出傳統花燈外，特別安排日本的青森睡魔、大仙市紙風船魔幻燈籠，6日特別邀請藝人田中千繪彩繪燈籠重溫兒時回憶，田中千繪體驗時直呼，「能夠親自繪畫花燈，真的很開心！」明日開幕點燈儀式，將有台灣最強網紅蔡阿嘎「七月半」出席。

田中千繪6日下午穿著日本服飾體驗繪畫花燈，在互動花燈區「金鼠彈珠台」滾動發光球體邊玩得樂開懷。田中千繪表示，常和家人參加日本各地慶典，對青森睡魔祭印象深刻，睡魔臉部表情很有戲劇張力，現場很有祭典氣氛，現在不用搭飛機回日本就可在新北燈會觀賞到，周末假日還有精彩表演，及客家、原民、觀光工廠手作體驗。

「台灣的月下老人在日本非常出名，許多人還專程來台灣求紅線」，田中千繪也推薦2月14日情人節活動，當天與情人指定地點打卡，還可兌換先嗇宮加持的月老紅線及咖啡。

日本青森展出睡魔「鎌倉五郎」花燈是獲得數次大獎的作品，是由73歲的日本知名花燈職人千葉作龍特別為新北市所作，有祈求五穀豐收、平安健康，還勉勵世人以「善」為本，「為善最樂」的意象。

「最能展現睡魔精神的是臉部，當點亮睡魔時，驚人及震撼力的臉部表情總是令人難忘」創作者千葉作龍表示，青森睡魔祭是由七夕祭典的放水燈演變而來，後來演變成為睡魔並驅除的儀式，而睡魔金魚燈籠也是青森睡魔祭的一大特色，起源於日本人流行飼養的「輕津錦鯉魚」，是祭典中讓小朋友手持的可愛燈籠。

民政局長柯慶忠表示，今年燈會結合精緻度、趣味性、異國風等元素，打造五大特色，除「新北10景」主燈及日本青森睡魔、大仙市紙風船外，還有120公尺濃濃年味的彩繪燈廊及互動花燈增添趣味。

開幕點燈還有熱舞男團Luxy Boyz、日本睡魔「火之祭」慶典舞者、台灣最強網紅團體「七月半」、三重在地國際級舞團「宋坤傳藝」、人氣啦啦隊女團Rakuten Girls帶來精彩表演，歡迎大家到新北大都會公園賞燈拍照打卡。

(中時 )