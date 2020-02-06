有經驗的健保藥局見購買人潮湧至，馬上發給號碼牌，以免民眾久候又領不到口罩而發生衝突。（楊樹煌攝）

健保藥局因作業掌握要領，雖然等候人群大排長龍，但發售作業極為順利。（楊樹煌攝）

排隊等候購買的人群眾多，不少民眾因久候微詞四起，經店家人員婉轉說明後，民眾都能釋懷。（楊樹煌攝）

口罩發售首日，上午開張的清晨就大排長龍，下午開張的好安心藥局，也是兩個小時前就現排隊等候民眾。（楊樹煌攝）

武漢肺炎疫情升溫，造成口罩搶購之亂，口罩實名制，今6日正式上路，南投縣不少健保藥局有清晨5點多就見排隊人龍，有的下午、有的則是晚間才開賣，各家狀況不一，但都現人潮，所幸普遍發售過程都算順利。倒是偏鄉則怨聲四起，開2個多小時車才買到2個口罩，因單雙號，家人的隔日還得再跑1趟。

仁愛鄉因只霧社1家健保藥局，有的遠從南投縣與台中市交界的華岡、力行、碧綠而來的原住民，開了2個多小時車才到霧社，雖然買到2個口罩，卻因家人健保卡單、雙號，必須再跑1趟，而破口大罵，政府不食人間煙火，不知偏鄉原住民要買個口罩，需要比一般民眾付出多少倍時間、人力、物力加上舟車勞頓的辛苦。

南投縣信義鄉因居民分散在濁水溪線及陳有蘭溪線，鄉內無健保藥局，只有位在信義行政中心唯一的衛生所代售，使得住濁水溪線的居民，必須開車至少40分鐘以上才能抵達，造成偏鄉居民極大麻煩，讓他們也微詞四起，抱怨連連，怒斥怎麼政府都不知苦民所苦？

埔里鎮最大型藥局幸福藥局今天清晨5點多就見排隊人潮，由於事前已做好演練，並完成號碼牌製作，成人100張、兒童50張號碼牌，經核對身分後，馬上發給號碼牌，因此作業極為順利，全部發售作業不到2個小時就全部發售完畢。

口罩發售首日上路，人力少又缺乏經驗的健保藥局，因電腦操作不很熟及網路塞車，作業過程不太順暢，讓民眾在太陽下排隊苦候，因而發生多起爭執衝突，幸在藥局人員婉轉說明並逐一向發飆民眾道歉後，最後還是圓滿的止息紛爭。

(中時 )