武漢肺炎疫情持續升溫，成功大學109學年度碩士班考試2月10日、11日在台南成大、台北的台科大同步登場，筆試人數共13408人，其中，台南考場5970人、台北考場7438人，為防武漢疫情擴散並提供考生周全保護，成大創新採用紅外線體溫儀為考生量體溫。南、北考區也另各設6間預備試場，體溫異常的考生會安排轉移至預備試場，維護應考權益。

成大表示，要在極短時間為上萬名考生量完體溫，是件超級大工程，成大在台南考區設置15處體溫量測站，台北考區設8處體溫量測站，全校動員系所徵用備妥約70支額溫槍，屆時將同步以額溫槍、紅外線體溫儀為考生量體溫，以爭取時效。

成大表示，設於台科大的台北考區試場，空間與人都較為密集，將配2台紅外線體溫儀；台南考區的成大，環境與空間較寬敞，則以額溫槍量體溫為主，但自強校區電機系館的考場、應考生較多也較密集，將配1台紅外線體溫儀。

校方為能事前掌握考生健康狀況，也已個別通知請考生上網填報健康關懷問卷，同時也加註提醒誠實通報的重要，若有隱匿或不實，危害公眾健康，可依傳染病防治法規範裁罰。考試當天，若考生因規定須居家隔離或居家檢疫，憑檢疫單位證明，可申請全額退費。

成大指出，每位考生在個人每日應考的第一節前皆須先量測體溫，量完之後才能進入試場應試。請考生自備並全程戴口罩應試。如有呼吸道感染症狀，請務必告知監試人員。為避免考場人員因過度集中發生交叉感染，希望考生親友盡可能不陪考。

(中時 )