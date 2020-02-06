彰化秀水土鳳梨酥業者藍優盡特別提供消毒用的隨身瓶酒精，6、7日在秀水梨旺小鎮的店鋪，每天1000瓶供免費索取。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化秀水土鳳梨酥業者藍優盡特別提供消毒用的隨身瓶酒精，6、7日在秀水梨旺小鎮的店鋪，每天1000瓶供免費索取。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化秀水土鳳梨酥業者藍優盡特別提供消毒用的隨身瓶酒精，6、7日在秀水梨旺小鎮的店鋪，每天1000瓶供免費索取。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

武漢肺炎越來越發燒，全民口罩、酒精液搶得兇，彰化秀水土鳳梨酥業者藍優盡特別提供消毒用的隨身瓶酒精，6、7日在秀水梨旺小鎮的店鋪，每天1000瓶供免費索取，吸引了不少人直呼，老闆太有愛了，知道大家的恐慌，小瓶酒精小巧又方便，能應急在沒有洗手檯的時候使用。

藍優盡表示，品業者都會食品消毒用的酒精，這次看到許多民眾急著買酒精，就把庫存的75％消毒用酒精液提供出來，免費來分送，分裝每1小瓶10ml，更方便大家來使用，這次分裝作業，食品廠的員工總動員，全副武裝戴頭套、口罩與手套，以最嚴謹的方式分裝，還列印標籤貼在瓶身上。

在梨旺小鎮6日提供免費索取1000瓶，7日還要釋出1000瓶，不少民眾覺得很感心，老闆有愛，難怪糕餅也特別好吃，集合眾人善的力量，必定不讓武漢肺炎在台灣得逞，防疫大作戰，希望早日擺脫疫情的陰霾，恢復平常的生活。

(中時 )