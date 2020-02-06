春節期間武漢肺炎疫情擴大，使得大陸工廠開工時間延長至2月10日，台塑董事長林健男表示，客戶需求銳減，且卡車運輸受疫情限制，影響交運量，加上國際油價也疲弱不振，影響產品售價，由於目前疫情尚未看到好轉趨勢，預期第1季營業額會比去年第4季衰退，若疫情盡快受到控制，可能有回補庫存需求， 但此一情況還有待觀察。

台化副董事長洪福源也說，現在市場一片混亂，以 2月3日市況與 1月22日 比較，石化產品跌幅都在 10％左右。他並提出後續四大觀察重點，包括1、疫情是否繼續擴大，復工日是否再度展延？ 2.復工後工人返回崗位能否順利？ 3.運輸物流能否恢復正常？ 4.原、物料及其他輔助材料有無供應不足、斷鏈？ 這些目前都沒有把握的答案，以目前確診人數及封城數持續増加， 不容樂觀。

林健男表示，農曆年前，因陸美已於1月15日簽署貿易協議，且客戶庫存偏低，市場買氣明顯提升，加上預期農曆春節後，客戶可望回補庫存，市場價格將 逐漸回升，一改過去悲觀氣氛。不料，春節期間武漢肺炎疫情擴大，使得中國大陸工廠開工時間延長至2月10日，客戶需求銳減，且卡車運輸受疫情限制，影響交運量，加上國際油價也受疫情影響疲弱不振，以致影響台塑各產品銷售價格。

由於今年第1季受武漢肺炎疫情蔓延、中國大陸春節假期延後開工影響，出貨天數將比去年第4季減少，且近期國際原油 及乙、丙烯價格也受到疫情波及而顯得疲弱，部分石化產品平均價格甚至可能低於去年第4季，加上台塑第1季歲修廠數比去年第4季增加，產銷量減少，因此，林健男預估今年第1季營業額會低於去年第4季。由於大陸客戶延後開工，且疫情仍未緩解，衝擊程度尚無法確定，將密切關注武漢肺炎疫情發展，適時調整產銷策略 。

＃＃武漢肺炎＃＃新型冠狀病毒

(中時 )