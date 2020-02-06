「桃園機埸捷運A7站水資源回收中心」6日舉行上樑典禮，為國內首座採用低衝擊開發示範區（Low Impact Development , LID）技術的水資源中心，第一期工程總經費及三年試運轉費約5億3,900萬元，預計今年6月通水，未來三期全數完工後每日將可處理12,500噸生活污水，再生水可提供鄰近科技園區使用，成為循環經濟新典範。

A7站水資源回收中心佔地約1.96公頃，為國內首座全區採用低衝擊開發技術的水資源中心，污水處理設施全數採用地下化槽體，暴雨時能有效防洪；處理流程採脫氮且經高級薄膜處理，最終放流水水質達經濟部水利署公告之再生水標準，除可用於清洗道路、灌溉植物等次級用水需求，並將提供華亞科技園區及工三、工四園區使用，達到水資源循環再利用的效益。

桃園市長鄭文燦表示，桃園升格後積極推動污水下水道建設，並規劃12個下水道系統。目前全市污水下水道接管數已達12萬戶，接管率由升格前5%上升至21.6%，A7站水資源回收中心為升格後興建的第四個下水道系統。

(工商 )