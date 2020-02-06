青春校園電影《殺不了的他與死不了的她》改編自日本Twitter爆紅超催淚四格漫畫，日本超人氣的花美男優太郎也在該片軋上一角，由飾演對每天被女同學告白卻對戀愛無感的男高中生。優太郎在電影中首次挑戰較為陰鬱沉默的角色，讓優太郎坦承緊張、做足功課，而恰如其分的詮釋也讓對手演員箭內夢菜大讚：「優太郎跟想像中的角色完全沒差！」

除了間宮祥太朗及櫻井日奈子主演的厭世情侶外，另一段故事描述一名帥氣冷酷的男高生八千代，每天被女同學撫子照三餐地告白，而對戀愛冷感的他卻總是無情打槍她，讓男網友看完預告激動留言：「別身在福中不知福啊！」此角色由過往多半演出軟萌可愛形象角色的優太郎飾演，首度挑戰陰鬱沉默的角色，讓他坦承有點緊張：「第一次接演到像這樣有心理陰暗面的角色，要隱藏過去的表達方式、不說話但要散發出陰暗氣質等，在角色詮釋上做了蠻多功課的！」

優太郎一反軟萌形象，為《殺不了的他與死不了的她》扮陰鬱酷男。（威視電影提供）

年僅21歲的優太郎，長相十分中性、精緻，原是原宿古著店的店員，因時而清秀帥氣、時而超萌可愛的多變造型在日本街頭爆紅，打工的服飾店每天都出現上百粉絲排隊只為見他一面，優太郎也在高漲的人氣下，受到卡莉怪妞的經紀公司相中後正式出道，出道後更是戲約滿滿、作品不斷，為近期最炙手可熱的話題新星！而外表中性的他，前幾天在Instagram上po出為新戲《下輩子我再好好過》扮成女生的照片，毫無違和感的超高顏值，讓網友驚嘆：「比女生還美！」「這麼可愛…一定是男的！」

優太郎為新戲《下輩子我再好好過》扮成女生的照片，毫無違和感的超高顏值。（威視電影提供）

《殺不了的他與死不了的她》日前被選為日本指標性電影雜誌《映畫藝術》評為2019年度十大最佳電影之一，由小林啟一執導，《半邊藍天》間宮祥太朗攜手「岡山奇蹟美少女」櫻井日奈子主演，日本觀眾評價高達91%催淚度。該片14日情人節上映。

(中時 )