歐洲空巴航太集團決定暫時關閉其設在天津的組裝廠，原因當然仍然是遏制新冠狀病毒的擴散。然而這也會影響A320客機的生產效率。

防衛世界(DefenseWorld)報導，空巴在一份聲明中說：「由於中國大陸的疫期，和全球旅行的限制，正引發一些後勤方面的挑戰，現在我們決定暫時關閉天津廠的營運。」

空巴天津廠是亞洲總裝配線（FALA)的地點，以及測試中心、交付中心以及物流中心的所在地。A330機艙的安裝、飛機噴漆和生產飛行測試，以及客戶飛行驗收和飛機交付都在此處。

2019年6月，空巴集團宣布，希望在2020年初，將天津總裝配線的飛機產量，從每月4架，如今病毒的變局，可能會影響這一數字。

聲明說：「空中巴士集團正在不斷評估肺炎疫期的影響，，並監視對生產和交付的連鎖反應，關閉工廠實在不得不然，現在只能嘗試其他替代計劃，來減輕產能下滑的損失。」

疫情的爆發促使世界衛生組織（WHO）宣布全球衛生緊急情況，一些政府實施了旅行限制，許多航空公司暫停了往返中國大陸的航班。

A320是空巴集團的中短程、雙引擎窄體客機，主要對手是波音737，由於波音737MAX發生兩次嚴重空難，使得A320銷量一路長紅，2019年11月，訂單數正式超過波音737，成為航空歷史上銷量最高的客機。

(中時電子報)