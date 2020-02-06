左起為：陽明大學政策講座教授馬理森(Michael Malison)、交大代理校長陳信宏、陽明大學校長郭旭崧。（陽明大學提供／李侑珊台北傳真）

武漢肺炎疫情持續延燒，交通大學、陽明大學與台北榮民總醫院今(6)日成立「榮陽交研發聯盟」，結合產業，第一步將投入快篩試劑與抗病毒藥物研發，全力協助防疫。

陽明大學表示，「榮陽交研發聯盟」由陽明大學與交通大學兩校校長及台北榮民總醫院院長共同促成，透過共組聯盟，整合三方資源，召開首次科學防疫會議，並找來前美國疾病管制署防疫專家、同時也是陽明大學政策講座教授馬理森(Michael Malison)、台灣研發型生技新藥發展協會理事長張鴻仁，陽明大學產業講座教授陳燦堅、前疾病管制署主任秘書陳穎慧共同討論。

陽明大學指出，會中決議分為試劑、藥物、疫苗、法規、智慧醫療5個工作小組。由於台北榮總病理檢驗部是全台少數擁有美國病理醫師學院認證(CAP)的實驗室，去年亦通過精準醫學次世代定序實驗室認證，為全國醫學中心第一。聯盟將優先投入快篩試劑與抗病毒藥物研發，以協助目前防疫需求。

陳穎慧表示，防疫單位遇到新興傳染病，除了第一線防堵，現在防疫單位最需要是研發團隊支援，提供更精良的「武器」來對抗病毒，這是聯盟成立的原因。

與會專家也取得共識，現階段防疫目標，仍以阻絕境外為原則，雖然實驗室已具備檢驗病毒能力，但缺乏快篩試劑，無疑會降低機場與港口防堵疫情入侵的效率，同時也無法紓解大量通報疑似病例的檢驗壓力。疾病管制署目前已釋出檢測2019新型冠狀病毒的訊息，榮陽交研發團隊將優先與產業界合作開發快篩檢驗試劑，有效降低防疫壓力。

陽明大學產業講座教授陳燦堅認為，未來長遠之計是發展疫苗，抗病毒藥物亦迫在眉睫，基礎研究已經緩不濟急，建議應該先從現有藥物尋找解方。因此榮陽交研發團隊的策略會優先選擇現有的廣效抗病毒藥物，測試其對2019新型冠狀病毒的療效。另因國內已有感染個案，發展高免抗體，也是可行策略之一。

陽明大學指出，由於目前台灣在應變重大疫情時，緊急授權加速試劑、藥物、疫苗研發的法源尚欠完備，聯盟也將以科技法律專業，協助政府在法規層面加速完成防疫資源整備，同時也將妥善運用智慧醫療，讓病患獲得完善的醫療照顧，平安度過此次疫情。呼應張鴻仁的建議，防疫與藥政單位應合作，鬆綁法規，讓產業能加速生產緊急使用的藥物與疫苗。

(旺報 )