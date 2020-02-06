武漢肺炎疫情日趨嚴重，為保障人民安全，台灣協調派出首架武漢包機，帶247名台商返台，然抵台後發現，竟比原本的救援名單多出三人，其中之一還是確診病患，而國民黨中央委員、台商代表徐正文，被爆不顧我方要求之先送老弱、急需藥物醫治者返台，遭外界質疑拿機位做人情，對此，作家朱宥勳點出3關鍵，痛批這根本是「徐正文的『擄人勒贖』」。

對於第一批武漢台商包機返台爆出種種「意外」，作家朱宥勳在臉書貼出分析長文，揭開3項細節，「1.重要患者、優先名單沒有登機。2.名單是徐正文決定的。3.徐正文在起飛前一小時，才把名單傳給陸委會」，然徐正文的想法卻是台灣不可能不救身陷疫區的老弱婦孺，必定會談妥第二班包機，因此推測第一波返台機位，被徐正文當作賣人情的籌碼，「他當然不要把最優先的撤離對象放上飛機」。

至於名單出了問題被怪罪又遭圍剿，對徐正文的影響？朱宥勳斷言「疫情過去之後，徐正文就算在台灣武功全廢又怎麼樣，他在武漢有50張人情券呢」，直指他此舉讓台灣陷入談判上非常不利的局面，若對岸藉此拉高如讓渡主權或免費物資等籌碼，台灣也不能不給，畢竟「他們可是允許一台包機了，是你自己沒把人帶走的，現在還想要一台，起點價不過分吧？」。

因此，朱宥勳大嘆，徐正文應該覺得自己相當聰明，「屆時，台灣要是談出什麼屈辱條件，徐正文搞不好還可以跟中國政府邀功勒」，直呼徐正文做出改名單這麼容易被拆穿、批評的謊話，根本是陰謀，「因為這不是撤僑，這是徐正文的『擄人勒贖』」。

(中時電子報)