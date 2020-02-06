53歲的金曲歌后林憶蓮驚爆和小11歲的音樂人男友恭碩良分手，兩人交往8年，據《東網》報導，證實已分手1年多，但雙方仍保持朋友關係，更有指恭碩良已另結新歡。

經紀人也證實林憶蓮已分手恭碩良。（圖／資料照）

過去兩人多次同台演出，在音樂作品和舞台上都默契十足，林憶蓮也曾說恭碩良是她「生命最重要的男人」，如今分手退回朋友關係，未來要看到兩人再度同台是個未知數。

(中時電子報)