林憶蓮驚爆分手恭碩良 經記人證實已一年多 16:492020/02/06 中時電子報 李家穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 林憶蓮驚傳和交往8年的男友恭碩良分手。（本報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 53歲的金曲歌后林憶蓮驚爆和小11歲的音樂人男友恭碩良分手，兩人交往8年，據《東網》報導，證實已分手1年多，但雙方仍保持朋友關係，更有指恭碩良已另結新歡。 經紀人也證實林憶蓮已分手恭碩良。（圖／資料照） 過去兩人多次同台演出，在音樂作品和舞台上都默契十足，林憶蓮也曾說恭碩良是她「生命最重要的男人」，如今分手退回朋友關係，未來要看到兩人再度同台是個未知數。 看更多娛樂星聞 迪麗熱巴拍戲太調皮！直接開金嗓唱歌 彎腰甜笑靈氣爆棚 范瑋琪怒嗆網友「要我去死」 張雅琴13字狂酸 (中時電子報) #分手 #林憶蓮 #恭碩良 #交往 #陳鎮川 也許您會感興趣 推薦閱讀 高爾宣否認劈腿「問心無愧」 04:102020/02/03 娛樂新聞 截肢就為活下來…當紅男星驚爆不敵皮膚癌逝世 09:312020/02/03 娛樂 《上流社會》「接吻狂魔」188男神盛駿驚爆當兵前秘結婚生子 20:582020/02/03 娛樂 女友求分手 男到她老家放鞭炮撒冥紙遭起訴 14:212020/02/04 社會 與交往8年日籍男友分手 吳怡霈曝「她」最傷心 14:402020/02/04 娛樂 分手交往8年日本男友 吳怡霈曝媽媽最傷心 04:102020/02/05 娛樂新聞 官方貼文《寄生上流》奪最佳外語片 奧斯卡得獎名單驚爆全外洩！ 16:482020/02/05 娛樂 鑽石公主號再增10確診 日官方證實一台灣女性中鏢 09:592020/02/06 生活 武漢肺炎新藥 陳時中證實：已接洽 13:422020/02/06 政治 人妻欲分手 小王瘋傳性愛片遭認出求和解 15:022020/02/06 社會 娛樂熱門新聞 被謝和弦稱飯局妹 辣妻撂重話驚見「遭自家人捅刀」 - 娛樂 驚！這3個星座今年將遇上大劫難 - 娛樂 徐正文「武漢包機」賣人情？名作家揭3點關鍵：擄人勒贖 - 娛樂 孫儷微博淪陷！與鄧超捐款金額曝光 挨轟鐵公雞 - 娛樂 范瑋琪怒嗆網友「要我去死」 張雅琴13字狂酸 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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