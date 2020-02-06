大陸和歐美股市持續反彈，以及北京當局稍早前宣布調降對部分美國進口商品加徵的關稅，周四香港恆生指數大漲2.64%，為27493.7點。國企股(H股)收漲2.58%，為10764.34點。包括紅籌指數在內，三大指數午後都一度漲3%。

中國移動收漲5.4%，領漲藍籌股。科技股持續走高，華虹半導體漲6.09%，中國軟件國際漲6.56%，網龍漲5.3%，美團、騰訊收漲2%。受市場人氣回溫激勵，券商股集體走高。在武漢肺炎題材帶動下，醫藥股延續強勁升勢。

(時報資訊)