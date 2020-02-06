《港股》陸降美商品關稅，恆指大漲2.64％ 16:482020/02/06 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸和歐美股市持續反彈，以及北京當局稍早前宣布調降對部分美國進口商品加徵的關稅，周四香港恆生指數大漲2.64%，為27493.7點。國企股(H股)收漲2.58%，為10764.34點。包括紅籌指數在內，三大指數午後都一度漲3%。 中國移動收漲5.4%，領漲藍籌股。科技股持續走高，華虹半導體漲6.09%，中國軟件國際漲6.56%，網龍漲5.3%，美團、騰訊收漲2%。受市場人氣回溫激勵，券商股集體走高。在武漢肺炎題材帶動下，醫藥股延續強勁升勢。 (時報資訊) #收漲 也許您會感興趣 推薦閱讀 《港股》恆指收漲0.17％，科網、醫藥股走高 16:482020/02/03 財經 《美股掃瞄》製造業、科技股強勁，美股收漲 08:352020/02/04 財經 《日股》陸股回神，日經指數收漲0.49％ 15:572020/02/04 財經 恆生指數收漲319點 騰訊收漲3.4％ 16:502020/02/04 財經 美股收漲 台股早盤由紅翻黑 09:302020/02/05 財經 《日股》美股大漲＋日圓回落，日經指數晨收漲1.15％ 11:592020/02/05 財經 《日股》美股大漲、日圓回落，日經指數收漲1.02％ 15:232020/02/05 財經 《韓股》看好陸出手救經濟，韓股收漲0.36％ 15:232020/02/05 財經 中美釋利多 持續排除加徵關稅 12:432020/02/06 財經 陸大減對美加徵關稅50％ 人民幣急升 13:332020/02/06 財經 財經熱門新聞 虧大！壽險業狂賣台積電 外資接手暴增5500億 - 財經 鴻海復工不是問題 愛瘋產能爆新困境…蘋果慘了 - 財經 疫情有藥救？美股飆漲近500點 台股大漲百點 - 財經 口罩股飆5天後…倒地！散戶嚇到「脫褲走」 - 財經 最新》 澳門王也撐不住！台灣虎航澳門線 全砍了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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