有鑑於勞權意識高漲，加上政府近年強化勞檢，全力拚經濟的企業主無須再為員工考勤記錄苦惱了，亞太電(3682)今宣布，即日起推出「雲端人臉辨識考勤服務」，提供刷臉打卡、出勤紀錄留存5年等雲端數位化管理服務，考勤系統輕鬆升級，正式告別耗費人力、時間成本的傳統紙本作業，成為百人以下小企業主的最佳解決方案。

勞動部2019年起擴大勞檢，30人以下小型、微型企業成為鎖定對象，其中勞工出勤紀錄視為監督檢查重點要項之一，根據勞基法第30條規定，雇主應置備勞工出勤紀錄並保存5年，且應逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止，若違反將可開罰新台幣9萬元至45萬元。

亞太電表示，面對傳統打卡紙本留存不易，若要自行建置人臉辨識系統成本太高，對於有意轉型採用刷臉打卡的小型企業主來說將是一大營運負擔。亞太電信表示，「雲端人臉辨識考勤服務」一一解決痛點，僅需自備Android平板、手機等裝置，便可使用APP打卡、人臉辨識、後台管理等便捷功能，並提供5年出勤記錄備存，輕鬆面對政府勞檢免煩惱，且月租費僅999元、無須綁約，使用人數最多達50人。

亞太電看準數位經濟浪潮，早於2014年推出「Gt 智慧生活」品牌識別，以行動、寬頻、數位為三大業務核心，持續推動數位轉型，更成為業界第一個推動臉部辨識服務的營運商，成功跨界各企業機構，包括已協助弘光科技大學、高雄科技大學導入人臉辨識智慧服務，應用於圖書館進出管理、宿舍門禁系統，未來將持續在臉部辨識領域深耕發展，提供資通訊與軟硬體整合的創新產品及服務。

(時報資訊)