大立光(3008)公布1月合併營收為41.1億元，月減19.4%，為108年6月以來新低，且大立光預估，2月拉貨動能將因大陸地區停工，工作天數減少，較1月下滑；兩家美系外資亦在大立光發布業績後出具報告，其中一家美系外資報告仍給予大立光「建議買進」評等，目標價5300元。

大陸地區新型冠狀病毒疫情持續擴散，湖北及大陸鄭州、南京等多個重要城市陸續封城，大陸農曆年後復工日暫訂在2月10日以後，大立光表示，受到客戶尚未復工，工作天數減少等因素影響，2月拉貨動能將較1月下滑。

大立光發布營運展望後，兩家美系外資出具報告，其中一家美系外資表示，大陸地區計畫2月10日復工，部分省份只允許當地員工返回工作，來自外省員工將被隔離至少14天，此舉將影響產利用率及供應鏈生產恢復的步伐，預計此次疫情造成大陸地區需求疲軟對大陸廠商的影響將大於對iPhone供應商的影響，預期此次2019-nCov疫情影響是短期的，給予大立光「建議買進」評等，目標價5300元。

至於另一家美系外資報告則指出，儘管大立光生產基地主要在台灣，但其客戶鏡頭模組廠及智慧型手機品牌廠供應商主要位於大陸，大陸地區延後至2月10日復工，加上一些公司可能會要求從感染程度較高地區返回後，請假14天再恢復工作，供應鏈生產延遲可能會對大立光今年第1季營收帶來壓力，維持「賣出」評等。

(時報資訊)