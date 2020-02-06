看好東南亞紡纖供應鏈成長前景，以及當地關稅優惠，力麗（1444）今年將加快印尼力寶龍廠的產能提升；力麗指出，今年將把當廠的針織布機由去年底的60台，增加到200台。估產能至少可提升1倍以上。

力麗集團印尼力寶龍，目前共有385台織布機和60台針織布機，月產能為550萬碼。

東南亞紡纖供應鏈快速擴充、中美貿易，品牌廠訂單轉向東南亞市場、全球服飾集中採購趨勢、印尼有關稅優惠，加上這次武漢肺炎疫情，都是力麗集團加快投資印尼投資及擴充產能的因素。

力麗指出，去年印尼力寶龍廠的折舊攤提，約1億元台幣；到去年第四季印尼力寶龍就已達到損益兩平，2020年，印尼廠就可賺錢，可為集團營運貢獻加分。

持續看好印尼力寶龍廠的發展，力麗指出，除建立印尼假撚生產工廠，更將擴大生產線就地供應，紗、織、染一貫化，並尋求於印尼廠跨業合作。

投資超過1億美元，以織 布、染整為主，向上到假撚抽紗的印尼力寶龍廠，力麗指出，該廠已爭取到供應給NIKE、ADIDAS鞋材的紡纖廠，及NIKE、UA等知名品牌服飾廠的中間採購商訂單。

據了解，力麗集團未來計畫要把印尼廠區從46甲，再買16甲，擴大生產線，進行紡纖供應鏈一條龍的垂直整合。

(工商 )