武漢肺炎影響恐擴大！中國大陸各地工地、工程停擺，台泥（1101）6日宣布，大陸市場的水泥廠，將把當地政府開工日期規定的2／10日，延期到2／16日開工。亞泥（1102）指出，疫情未止，大陸湖北市場發貨量低於預期，營運壓力恐比預期大。
武漢肺炎影響，對國內西進水泥廠大陸市場報價、發貨影響加劇，將造成短期營運壓力。法人估，西進水泥廠2月營收泡湯，年衰退率恐超過5成。
台泥指出，中國大陸市場過往幾年傳統，春節過後開工日，至少要等1-2周，各地工地、基建工程開工後，出貨才會正常。今年當地政府規定至少要2／10日才能開工，但因疫情影響，目前各工程、基建根本未開工，市場需求降到最低，各水泥廠出貨零星，因此考量員工生命安全與健康，大陸工廠可以停工延遲至2／16日開工。
台泥指出，此事對台泥大陸市場今年損益，可能有些影響，程度多大還要看疫情後續發展而定。
第1季中國大陸水泥產業進入傳統淡季，加上湖北地區受武漢肺炎影響首當其衝，亞泥指出，將進一步影響當地出貨以及報價情形，亞泥中國短期營運面臨壓力。
法人認為，湖北地區約佔亞泥的中國營收30％，目前進入淡季，加上受到武漢肺炎影響，預期發貨量恐低於預期，對水泥報價影響加劇，將造成亞泥短期營運壓力。
受疫情衝擊下，市場預估，台、亞泥中國市場今年2月的營運，年衰退率至少在5成以上。
(工商 )
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