台灣第一個退休金投資自選平台的私校退撫儲金自主投資計畫,由群益投信擔任專業顧問,開春就傳佳績,獲亞洲資產管理雜誌(AAM,Asia Asset Management)2020 Best of the Best Awards評選中的台灣區最佳退休金計畫管理者(Best Pension Plan Sponsor),這是私校退撫儲金自主計畫連續三年得到這個獎項。

群益投信總經理陳明輝表示,該公司接任私校退撫儲金顧問三年多以來,已拿下國際四座退休基金大獎,其中連續三年都榮獲AAM亞洲資產管理雜誌的台灣區最佳退休金計畫管理者,群益身為私校退撫儲金管理會的專業投資顧問,也與有榮焉,且得獎更是對群益投信在穩健收益產品操盤能力上的肯定。

退休理財已蔚為風潮,群益投信戮力在退休理財領域推展相關諮詢與服務,建置完整的退休理財產品線,去年也獲選為由集保結算所與基富通證券執行的「好享退」全民退休投資專案的參與投信業者,推出群益全民退休組合傘型基金。陳明輝指出,群益在各政府代操標案也都積極爭取並獲取佳績,深信嚴謹控管投資風險的專業投研團隊,才能為投資人提供最佳的退休財務規劃諮詢與服務。

私校退撫儲金管理會在經過公開遴選方式,委託群益投信擔任專業投資顧問,雙方的合作讓自主投資計畫繳出不錯成績,2019年平台上提供的保守型6.37%、穩健型14.74%、積極型19.41%,三種投資組合均繳出優異成績,為成立以來最佳單年度績效。

群益投信說明,私校自主投資計畫為滿足私校教職員的多元退休理財需求,參考國際退休金制度與時俱進,自2017年推出「人生週期投資組合」,係透過自主投資平臺自動導航機制,根據私校教職員年齡分別配置於現有保守型、穩健型及積極型三種不同風險等級作為人生週期投資組合的基本成分,每年再根據私校教職員年齡進行動態資產配置,隨著年齡增加,逐漸降低投資風險部位權重。

考量目前私校退撫儲金仍有64%的教職員未作任何投資選擇,由平台自動導入保守型投資組合。群益投信補充說明,為提高私校教職員退撫權益,自今年1月1日起,人生週期型將適用新版年齡級距配置,且自3月16日起,預設基金將由保守型改為「人生週期基金」,讓沒有選擇投資組合的教職員歸入人生週期基金,自動依年齡增加,逐漸降低投資風險的投資策略。

即教職員進入私校開始至退休,都由系統自動計算與投資,猶如具有高階人工智慧的自動駕駛領航設計,透過動態資產配置及長期投資複利效果,提高投資勝率。期待能提供教職員更為簡便、更有效率的退休金投資新選擇,來提升退休收益保障,以因應未來退休金準備不足的風險。

