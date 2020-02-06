世衛組織（WHO）在每日武漢肺炎疫情報告最新版中，將台灣更名為「台北及周圍地區」（Taipei and environs），外交部發言人歐江安今天（6）日批評，WHO「到底要改幾次名字？」並指出，WHO在中國大陸不當影響下，不僅多次錯改我國名稱，還誤報武漢肺炎在台灣的疫情，導致多國誤判情勢，除表達嚴正抗議外，也呼籲WHO應更正不當名稱。

外交部發言人歐江安表示，世衛組織在1月22日對我稱為「中國，台灣」（Taiwan, China），1月23日改稱「台北直轄市」（Taipei Municipality），1月25日又改為「台北」（Taipei），2月5日竟改成「台北及周遭地區」。歐江安說，WHO「到底要改幾次名字？而且都是錯的！」她批評，WHO蓄意用錯誤名稱矮化我方，外交部和日內瓦辦事處將持續積極表達抗嚴正議，要求更改。

歐江安指出，我國是台灣、正式國名是中華民國，不叫台北、台北直轄市或台北及周遭地區，WHO錯誤稱呼造成國際混淆，造成義大利、馬來西亞以及越南等國混淆，還一度擅自將我國武漢肺炎確診數加升至13例，造成外國政府誤判清勢，「是在哈囉？」歐江安強調「台灣是台灣，台灣絕對不是中華人民共和國一部分」，也要求WHO不要一錯再錯，應更正不當名稱。

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(中時電子報)