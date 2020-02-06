美國手機晶片大廠高通（Qualcomm）今天表示，中國武漢爆發的2019新型冠狀病毒疫情對手機產業構成潛在威脅，手機製造和銷售都可能受到衝擊。

高通是全球最大數據機晶片供應商。高通財務長帕爾基瓦拉（Akash Palkhiwala）今天在財報法說會上表示，高通預期「有關新型冠狀病毒可能對手機需求和供應鏈造成的衝擊，環繞重大不確定性」。

消息傳出後，高通盤後交易股價應聲下挫3.75%。儘管有跡象顯示，手機晶片業低迷已接近尾聲，高通這番評論仍拉低晶片類股價格。

高通發布的年度第2季財測，遠優於華爾街分析師預估。這也再度證明全球晶片產業持續走下坡的情況正在改善。

不過，受到中國疫情造成數百人死亡並引發全球恐慌影響，高通這次發布的財測範圍比以往更廣。帕爾基瓦拉表示，考量到供應可能中斷，高通將每股獲利（EPS）預估範圍下端調降5美分。

高通主管在法說會上也嘗試安撫分析師對疫情的憂慮，表示今年5G最大市場預料在美國、南韓和日本，且高通也能安度中斷情況。

高通執行長莫蘭科夫（Steve Mollenkopf）說：「如果我們在中國遇到問題，無論在供應鏈或需求面，我們傾向能有其他地區來提供支援。因此我們傾向審視我們的業務計畫，確保在不同市場保有實力。」

(中央社)