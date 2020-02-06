義美喜餅蛋捲女包裝員過勞死 公司判賠138萬 16:542020/02/06 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在義美食品擔任喜餅蛋捲包裝、工作20年的游姓女子，在2012年中風死亡，家屬提告向義美求償；高院更一審認定她超時工作致死，但她未控制高血壓也須負40％責任，判決義美須賠償家屬共96萬6828元慰撫金，及退休金差額42萬元定讞。 家屬提告指稱，52歲死亡的游女在2012年2月間已有身體不適仍配合到班，隔月她因長期超時加班，引發腦幹出血性腦中風，送往醫院救治後死亡，職業醫學評估報告認定其疾病促發與作業有相當因果關係，並視為職業病，義美須負賠償責任。 (中時 ) #義美 #包裝 #家屬 #死亡 #蛋捲 也許您會感興趣 推薦閱讀 不詳男陳屍觀夕平台北堤海面 警方籲家屬指認 16:542020/02/02 社會 Google宣布台灣辦公室 今起重新開放 15:252020/02/03 財經 拚產量 國軍支援包裝 04:102020/02/04 地方新聞 2020武漢風暴》菲律賓發生第一起境外死亡案例 陸境內死亡已超越SARS 04:462020/02/04 國際 台14甲線合歡山路段驚傳火燒車 6旬夫婦燒成焦屍 11:582020/02/04 社會 昏迷搶救多日 苗栗縣蓬萊警所長驟逝 13:172020/02/04 社會 心情不好強制住院 男子下午出院直奔停車場點火成焦屍 15:542020/02/04 社會 口罩之亂男子搶到50片爽翻 細看包裝超怕！ 19:392020/02/04 生活 8旬翁騎140公里迷途 清水警助返家團聚 10:422020/02/05 社會 2020武漢風暴》全球疫情不斷更新／大陸確診病例逾28000人、564死 台灣增2例確診 00:242020/02/06 生活 社會熱門新聞 小護士進手術室暈了 醒來處女膜被重建 那裡也粉嫩緊緻 - 社會 男大生刮刮樂中百萬好煩 原來他怕發生這事 - 社會 啦啦隊好風光？CBA女孩上場不能穿內褲 生理期也要練 - 社會 武漢肺炎「晉江毒王」染7人害4千人隔離遭法辦 - 社會 新竹湖口站 男落軌遭莒光號撞死 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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