在義美食品擔任喜餅蛋捲包裝、工作20年的游姓女子，在2012年中風死亡，家屬提告向義美求償；高院更一審認定她超時工作致死，但她未控制高血壓也須負40％責任，判決義美須賠償家屬共96萬6828元慰撫金，及退休金差額42萬元定讞。

家屬提告指稱，52歲死亡的游女在2012年2月間已有身體不適仍配合到班，隔月她因長期超時加班，引發腦幹出血性腦中風，送往醫院救治後死亡，職業醫學評估報告認定其疾病促發與作業有相當因果關係，並視為職業病，義美須負賠償責任。

(中時 )