喜愛聽音樂的朋友快看喔，2019年底在台推出的 YouTube Music 服務，已正式在 Android 版本的 App 中導入了歌詞功能，讓你一邊聽歌就可以一邊看歌詞，跟著旋律一同哼唱更輕鬆寫意。

在 Google 母公司 Alphabet 日前公布的 2019 年第四季財報，他們首度公開了 YouTube 廣告收入等相關數據。在當中揭露了目前 YouTube Premium(方案包含 YouTube Music Premium 服務)，以及 YouTube Music Premium 目前在全球已累計有 2 千萬付費用戶。為了替所有 YouTube Music 用戶提升使用體驗，現已確認用戶敲碗呼喊的歌詞功能終於現身了！

根據《9to5google》網站引述 Reddit 網友的分享，目前有少數 Android 平台的 YouTube Music 用戶已可在 App 中查看歌曲的歌詞(點選播放中歌曲頁面中的 i (更多資訊))。不過並非安裝 YouTube Music 服務的所有 Android 裝置都可查看，因此推測目前仍僅向小範圍用戶推出，預計隨著時間推進，Android 平台的 YouTube Music 用戶們都將陸續可使用此功能。預計未來也將向 iOS 平台用戶開放，但目前不確認時間點。電腦版會否支援，也須等候官方公布。

網友提供了 YouTube Music 安卓版本已支援歌詞顯示的功能。(摘自9to5google)

對比其他的音樂串流平台，YouTube Music 加入歌詞功能的速度算是比較緩慢。Apple Music、Spotify、KKBOX、myMusic 還有 LINE MUSIC 都有提供歌詞查看功能，不過 KKBOX、myMusic 以及 Apple Music 則更進一步，是提「即時歌詞」服務，會隨著歌曲播放，動態標示當下的一整句歌詞；其中 myMusic 最為貼心，提供類似 KTV 歌詞的滾動方式，會隨著唱到那一個字來變色顯示歌詞，即時歌詞功能十分亮眼。而 YouTube Music 不同於其他服務，需要付費才可收聽(未付費的話，LINE MUSIC提供可試聽30秒的服務、KKBOX收看廣告後每天可免費聽20首，Spotify電腦版則免費版也可收聽(含廣告))，YouTube Music Premium 服務主要是以「功能」作為付費的標準，付費後可支援背景播放(手機操作其他App時音樂不會中斷)、無廣告，以及離線下載功能，iOS 平台與 Android 平台的收費標準也不同，有提供個人、家庭、學生方案，並可用網頁版訂閱。

(中時電子報)