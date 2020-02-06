喜愛聽音樂的朋友快看喔，2019年底在台推出的 YouTube Music 服務，已正式在 Android 版本的 App 中導入了歌詞功能，讓你一邊聽歌就可以一邊看歌詞，跟著旋律一同哼唱更輕鬆寫意。

在 Google 母公司 Alphabet 日前公布的 2019 年第四季財報，他們首度公開了 YouTube 廣告收入等相關數據。在當中揭露了目前 YouTube Premium(方案包含 YouTube Music Premium 服務)，以及 YouTube Music Premium 目前在全球已累計有 2 千萬付費用戶。為了替所有 YouTube Music 用戶提升使用體驗，現已確認用戶敲碗呼喊的歌詞功能終於現身了！

根據《9to5google》網站引述 Reddit 網友的分享，目前有少數 Android 平台的 YouTube Music 用戶已可在 App 中查看歌曲的歌詞(點選播放中歌曲頁面中的 i (更多資訊))。不過並非安裝 YouTube Music 服務的所有 Android 裝置都可查看，因此推測目前仍僅向小範圍用戶推出，預計隨著時間推進，Android 平台的 YouTube Music 用戶們都將陸續可使用此功能。預計未來也將向 iOS 平台用戶開放，但目前不確認時間點。電腦版會否支援，也須等候官方公布。

Lyricfind Integration from r/YoutubeMusic

網友提供了 YouTube Music 安卓版本已支援歌詞顯示的功能。(摘自9to5google)
網友提供了 YouTube Music 安卓版本已支援歌詞顯示的功能。(摘自9to5google)

對比其他的音樂串流平台，YouTube Music 加入歌詞功能的速度算是比較緩慢。Apple Music、Spotify、KKBOX、myMusic 還有 LINE MUSIC 都有提供歌詞查看功能，不過 KKBOX、myMusic 以及 Apple Music 則更進一步，是提「即時歌詞」服務，會隨著歌曲播放，動態標示當下的一整句歌詞；其中 myMusic 最為貼心，提供類似 KTV 歌詞的滾動方式，會隨著唱到那一個字來變色顯示歌詞，即時歌詞功能十分亮眼。而 YouTube Music 不同於其他服務，需要付費才可收聽(未付費的話，LINE MUSIC提供可試聽30秒的服務、KKBOX收看廣告後每天可免費聽20首，Spotify電腦版則免費版也可收聽(含廣告))，YouTube Music Premium 服務主要是以「功能」作為付費的標準，付費後可支援背景播放(手機操作其他App時音樂不會中斷)、無廣告，以及離線下載功能，iOS 平台與 Android 平台的收費標準也不同，有提供個人、家庭、學生方案，並可用網頁版訂閱。

追風少年快看 亞洲第一Google地圖單車導航在台推出
大刀闊斧 YouTube舊版登入首頁3月強制下線
YouTube MusicPremium在台推出 安卓平台優惠大

(中時電子報)

#YouTube #Music #Premium #Google #歌詞 #即時歌詞 #串流音樂 #Spotify #myMusic #AppleMusic #KKbox #音樂 #軟體更新