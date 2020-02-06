徐正文。（圖／資料照）

中國武漢包機因湖北台灣同胞返台救援會長徐正文發布訊息，引發爭議。由於徐是國民黨中央委員，黨代理祕書長曾銘宗繼昨天指示文傳會澄清「徐是個人行為，與國民黨無關」，今早進一步指示中央考紀會、黃復興黨部展開調查。今天下午正式宣先將徐正文「先行停止黨權」處分。

(中時 )