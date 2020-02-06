台灣外交部長吳釗燮今天透過推特批評世界衛生組織(WHO)，「你有什麼毛病？」(What's wrong with you?)，重申台灣就是台灣，不是中華人民共和國的任何一部分。

美國之音中文網報導，武漢肺炎疫情爆發之後，世衛組織每日發布疫情報告，除了將台灣置於中國之下，還以「中國，台灣」 、「台北直轄市」 、「台北及周圍地區」等稱呼台灣，2月3日甚至將台灣10起確診病例誤植為13起。

義大利以為台灣與中國同屬疫區，已經禁止台灣的航班入境，越南則一度提出相同要求，不過在台灣政府溝通後，已經撤除禁令。

大陸國台辦6日發布新聞稿指出，台灣參與世界衛生組織一事，必須在一個中國的原則下解決，絕不允許藉機搞台獨，「以疫謀獨」不會得逞。

日本首相安倍及加拿大總理杜魯道日前都公開表示支持台灣參與世衛組織，或是成為該組織的觀察員。

(中時 )