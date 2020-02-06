曾赴武漢的中壢39歲黃姓男子，上月22日返國後須居家檢疫14天，卻被警方從電子監控中發現他「趴趴走」，桃園市衛生局調查，驚見他不只4日跑到林口訪友，被告誡後，隔天一早又跑到社區公寓的地下室，讓警方再次出動尋人，衛生局認為他2度惡意違規，重罰15萬元。

中壢區39歲黃姓男子，1月2日曾前往武漢地區，22日從大陸返台後，被列為居家檢疫對象，民政單位發放防疫手機電子監控，每日透過Line視訊追蹤並確認健康情況，若都無狀況，依規定6日零時起才能解除列管。

防疫中心4日中午發現黃男手機定位異常，疑有擅自離家情況，通知轄區警方追查，透過監視器發現他獨自開車離開到林口訪友4小時，經警方要求後才返家，黃男稱自己身體健康狀況良好才出門，仍被施以衛教。

豈料，黃男5日一早又被發現手機定位異常，警方再度出動發現他又再次擅離家門，到社區大樓的地下室，衛生局調查確認黃男多次違規，依傳染病防治法加重處分，重罰最高罰金15萬元。

衛生局呼籲，大陸目前疫情嚴峻 ，民眾若自政府公告的二級流行疫區返國，應確實配合中央防疫政策實施居家檢疫14天，期間若有發燒（≧38℃）或呼吸道症狀，可撥打防疫專線1922，由衛生局安排就醫，切勿違反居家檢疫規定逕自外出 ，違者可開罰1萬至15萬元。

(中時 )