民眾自行攜帶容器裝取漂白水。（何冠嫻攝）

苗栗市獲企業捐贈消毒漂白水，6日開放民眾免費索取。（何冠嫻攝）

苗栗市獲贈消毒用漂白水

苗栗市公所日前獲宸鼎生物科技股份有限公司贈酒精給國中小學生隨身消毒防疫，近日再獲在地企業捐贈漂白水，讓社區居民用於清潔環境。6日苗栗市28里辦公室開放里民索取，苗栗市長邱鎮軍提醒，以1：3比例加水稀釋，即可用於居家環境殺菌、消毒。

苗栗市國中小與幼兒園獲宸鼎公司捐贈75％酒精，經苗栗市公所在地企業洽談，獲贈100桶消毒用漂白水，以人口數比例分配至28里，民眾爭相攜帶容器排隊領取，福星里分配到6桶，1個小時內全數裝完。

邱鎮軍表示，防疫工作要全民總動員，苗栗市獲企業慷慨贈送100桶次氯酸鈉的消毒用漂白水，分送至各里辦公室提供民眾自行攜帶容器盛裝，領取後以1：3的比例加水稀釋，進行居家環境清潔、消毒。

福星里民表示，漂白水做居家清潔多建立一層安全防護，大家一起共體時艱，做好個人消毒與衛生安全防疫措施。苗栗市民代表曾秋桃指出，不少民眾拿寶特瓶裝取，因此在一旁準備字條寫上「消毒用水請勿食用」貼於瓶身，避免誤食，並利用網路或口耳相傳等方式，向里民提醒1：3加水稀釋的使用方式。

(中時 )