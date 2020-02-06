武漢肺炎疫情令口罩需求大增，大陸各地口罩工廠加緊趕工，有員工說，1月25日放假，隔天就被召回趕工，有工廠每天每人工作都在14、15個小時，中高階主管都因壓力太大，開會時哭了。

《中央社》引述陸媒指出，河南省長垣縣被封為醫療耗材之都，當地42家醫用防護用品生產企業目前全部復工。華西衛材有限公司員工李江麗表示，1月25日放假後，26日下午廠裡就通知來上班，「說武漢疫情非常嚴重，通知返廠復工」。

她說，印象最深的是1月28、29日那兩天，「早上8點到廠，第2天上午9點半才坐車回家，睏得不得了」。以前員工還能回家吃飯，但現在由於工期比較緊，廠裡把飯送到樓下，員工吃完後，馬上就要上樓工作，重複口罩包裝、裝袋封口、滅菌入庫等程序，每天「基本工作10個小時以上，分白班夜班」。

李江麗表示，沒時間陪孩子，見不到父母，「感覺挺虧欠他們」，但又覺得自己這樣一個平凡的職務，卻也能貢獻一份小小力量，挺值得、挺自豪的。

報導說，其他工廠情況也大同小異。河南健琪醫療器械有限公司總經理田書增表示，初一上午就有80多個員工上班，下午160多人，到初二全員到齊，包括行政人員，「最低（上班時間）沒有低於14、15小時的」。開會時，公司很多中高層領導都哭了，因為壓力太大。

大陸當前正在加緊趕製口罩，但因需求太大，許多地方政府雖然推出限量、限購政策，仍時常發生搶購口罩亂象。中國官員3日表示，大陸口罩企業產能恢復率目前約60%，一天口罩產量逾1000萬片，「預計2月底口罩短缺狀態或緩解」。

(中時電子報)