國泰航空5日表示，鼓勵所有員工參與特別假期計畫，即於3月1日至6月30日期間內放長達3周無薪假。

據香港《明報》報導，國泰航空4日曾發布公告指出，因武漢新型冠狀病毒肺炎爆發及市場對航班需求大幅下跌，國泰航空有限公司及其全資附屬公司港龍航空有限公司將逐步減少約90％往返大陸的航班，未來兩個月間也將視市場情況及其他因素而大幅減少網絡的其他航班，預計整體的可運載量減少約30％。

據了解，1月24日，國泰航空已宣布停飛武漢至2月底，隨後延長至3月底。

(旺報 )