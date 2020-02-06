疫情大爆發 國泰航空推3周無薪假 17:002020/02/06 旺報 林汪靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國泰航空5日表示，鼓勵所有員工參與特別假期計畫，即於3月1日至6月30日期間內放長達3周無薪假。 據香港《明報》報導，國泰航空4日曾發布公告指出，因武漢新型冠狀病毒肺炎爆發及市場對航班需求大幅下跌，國泰航空有限公司及其全資附屬公司港龍航空有限公司將逐步減少約90％往返大陸的航班，未來兩個月間也將視市場情況及其他因素而大幅減少網絡的其他航班，預計整體的可運載量減少約30％。 據了解，1月24日，國泰航空已宣布停飛武漢至2月底，隨後延長至3月底。 (旺報 ) #武漢肺炎 #國泰航空 #航班 #無薪假 也許您會感興趣 推薦閱讀 北京救市兩招出擊 陸股3大指數早盤跌勢收斂 09:332020/02/03 財經 防武漢肺炎！北市動物園定期消毒 落實勤洗手 09:562020/02/03 生活 防疫！ 色情業小姐嗔求恩客：不親親 10:582020/02/03 社會 抹生理食鹽水防武漢肺炎病毒？世衛這樣回 19:042020/02/03 生活 為何大陸口罩產能不足？真相超慘 12:542020/02/04 日常 過年前這舉動被笑 同事如今羨慕：先知 17:282020/02/04 日常 7口僅阿嬤沒感染 實驗曝最強防疫 20:082020/02/04 日常 新聞早班車》陸確診破2萬例 美專家將幫忙 07:302020/02/05 政治 為何衛福部長少公衛專家？網揭原因 15:472020/02/05 日常 2020武漢風暴》辦公區哪邊最危險？鍾南山點名這一場所 16:252020/02/05 國際 生活熱門新聞 更強冷空氣接力 氣象局曝最凍時間 - 生活 陳時中親跑藥局 這原因買不到口罩 - 生活 光南50萬片口罩哪來的？真相揭曉 - 生活 台灣防疫能撐多久？網直指這關鍵問題最大 - 生活 有效防武漢肺炎 鍾南山推出新處方 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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