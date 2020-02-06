嘉義市政府在嘉義製材所舉辦「木育生活節」，6日由市長黃敏惠、嘉義林鐵文化及資產處長黃妙修啟動，有木藝展覽、生活市集，介紹在地產業、景點、店家及文創工作者，市集於8、9、15、16日兩個周末假日登場。
黃敏惠表示，嘉義市是木都，帶動木材產業，融入市民生活，也讓嘉義市接軌國際，市府從產業、生活、國際及照護四大主軸，開辦木育生活節，藉此讓更多人看到嘉義之美，歡迎大家來參加，體驗製材所豐富的美景、歷史和文化。
黃妙修表示，木育生活節從產業、生活、國際及照護四大面向呈現，與市府一起努力，共同建構木材之都2.0，歡迎大家參加展覽、市集、講座、木作工作坊、木都城市慢遊、參觀木工廠，體驗嘉義市木都迷人的城市魅力。
文化局策辦木育生活節，有「木都城事展」、「在年輪上茁壯系列講座」、「木都市場」、「木作方程式Workshop」、「木廠開放中Open Factory」及「設計師帶路」等六大主題，展現市民木都生活的想像。
8日、9日、15日、16日在嘉義製材所園區舉辦木都市集，有阿良手工木創、木田創藝坊、嘉義市檜木燒烙協會、拾物木作、Mozo穆心齋、閑趣居、岩男手藝工房等在地店家擺攤。
還有DIY手作課程，另有改造老屋、運用舊木質物件等系列講座，探訪木業工廠，詳情可查詢文化局官網或臉書「木育生活節」。
(中時 )
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