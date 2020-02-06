看好台中市南區完善的生活機能，以及便利的交通動線與學區，近幾年陸續吸引包括磐鈺、櫻花、嘉磐、富宇、登陽等建商搶進南區推案，每坪單價已站上「3」字頭，而且案案熱銷。

其中，磐鈺營建機構首度插旗南區，由旗下的恆笙建築開發於復興路二段推出「大膳哲哲」預售案，住宅產品規劃37與41坪、3房精裝宅，每坪開價32-35萬元，總戶數僅47戶。由於戶數精質坪數均一，在南區市場少見，目前每周平均可吸引20組客戶上門賞屋，潛銷預約已逾六成，以區域客居多。今（6）日在熱鬧的舞龍舞獅歡慶聲中、正式公開進場！

磐鈺營建機構總經理張立杰指出，磐鈺繼台中市五期公益路與大墩路口的「磐鈺雲華」案銷售八成後，對台中房市更具信心，規劃未來5年內，將於台中市南區、烏日區、八期以及台灣大道與玉門路口，陸續推出4個建案，總銷金額預估超過55億元；單是今年就有南區「大膳哲哲」與下半年推出八期新案。

其中，率先進場的「大膳哲哲」案，是磐鈺營建機構第二棟住宅大樓案，東起擁抱地方創生的台中火車站，西至公共建設逐步到位的烏日高鐵站，周邊環抱完善學程明星學區，百貨商圈市場量販近在咫尺。基地位置緊鄰忠明南路與復興路的主要支線，前臨南區鐵路中軸線，後面靜巷住宅區，每一段距離，都是剛好的舒適、恰好的時間與宜人的姿態。

張立杰表示，磐鈺營建機構選地喜歡生活機能佳的舊城區，磐鈺「大膳哲哲」位處復興路上，商業機能完善；因應區域的人文、居住習性、消費客層，鎖定首購與首換客層。磐鈺考量年輕族群在購買住宅後，將會衍伸相關的裝修需求，因此將裝修全部納入個案規劃要點。

磐鈺營建機構業務經理周照乾表示，磐鈺「大膳哲哲」未來住宅將提供標準配置、精緻裝修、客製化裝修等多樣化選擇，隨著購屋者的預算納入建築結構中，一併整體進行工程，省去了現代人繁忙的時間，同時避免因價格考量做了錯誤的設計選擇，導致花錢學經驗的狀況一再上演於年輕的族群中。

周照乾說，磐鈺「大膳哲哲」案在室內配置上，考量居住型態從一人、二人、到三人以上的使用維度，採取了彈性的平面規劃，一字型全面落地淨窗，3房三面開窗、40坪空間調配6米的廚房使用機能，建材採用德國Hansgrohe、Duravit、日本TOTO、英國STUDOR防疫系統、總存水灣排水工法等多項成熟穩健實用的品牌；至於售後服務，更包括年度健檢、社區營造、防災應變、App客服系統、景觀維護等多元貼心項目。

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