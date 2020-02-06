經濟部6日在臉書上發文表示，口罩購買實名制周四開始實行，對經濟部來說，最重要的是持續協助產業衝產量，同時加快建立新產線的腳步。周三下午，經濟部長沈榮津陪同總統蔡英文前往口罩工廠巡視，向配合政府的企業以及國防部動員協助生產的後備軍人，表達誠摯感謝。

經濟部說，感謝全國本土口罩工廠從年假時開始就配合政府提前開工。業者陳董事長說，年節休假都在接經濟部的電話，因此年初二工廠就開工生產。好幾家廠商也都一樣，陸續提早開工，也配合轉為全天候不分日夜，都在生產的模式。

經濟部感謝國防部協助，當國人需要時，國防部動員後備軍人，幫忙廠商全天候生產，而且是今天提需求，明天就上工。廠商也都非常感謝，確實有效補上人力缺口，對國內的口罩生產製造很有幫助。

為了促成政府民間一條心，經濟部相關同仁春節沒有休假，全力促成廠商提早生產，數不清的會議、電話跟訪廠，都是為了要全力衝產量，現在，很多人甚至已經直接駐點在工廠。

經濟部說會繼續努力，讓新產線到位、人力補充，在全球搶購口罩、進口不易的武漢肺炎疫情期間，台灣會持續提高 國產口罩的產量。

(工商 )