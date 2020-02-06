自《聲林之王》出身的張若凡日前推出新專輯《dopaMINE 我，她》，她6日受邀擔任紅心字會公益大使，和小朋友一起滾元宵，提燈籠，為弱勢家庭孩童籌募開學用品。不過她在製作元宵時顯得手忙腳亂，她坦言自己廚藝不佳，過去曾嘗試炒高麗菜料理，不僅太鹹還炒焦，友人更在她面前直接吐出來。

張若凡擔任紅心字會公益大使，和小朋友一起製作元宵。（陳俊吉攝）

即將在2月29日舉辦新專輯音樂會，坦言擔心因新型冠狀病毒疫情，怕演唱會因此取消，她理性地說「如果疫情更嚴重，取消是必然的」，她強調當天會加強防疫措施，包括為粉絲量體溫、提供酒精消毒，近期因疫情掀起搶口罩熱潮，她打趣說「張若凡回想「我好像只剩6個口罩」，不過她笑說「沒關係我用不到，因為我沒事都待在家不出門」。

先前受邀春酒演出時，張若凡會隨身攜帶酒精濕紙巾擦拭麥克風消毒，月底演唱會可能面對滿場口罩演唱，她擔心觀眾戴口罩太悶，媒體詢問若有粉絲想拍照、握手可以嗎？張若凡親切地說「當然，會願意握手，若大家會怕就不強迫」，至於若有粉絲拿口罩要簽名是否為答應？張若凡笑說「大家可以在口罩上寫我的名字」，不過她仍呼籲歌迷多洗手勝過戴口罩，加強防疫。

張若凡擔任紅心字會公益大使，和小朋友一起滾元宵。（陳俊吉攝）

張若凡受邀擔任紅心字會公益大使。（陳俊吉攝）

張若凡拿鐵釘用鐵槌在奶粉罐上敲出平安字樣，完成後點亮象徵祈福的蠟燭。（陳俊吉攝）

演唱會當天除了邀請《聲林》冠軍好友李友廷及另一位樂壇女歌手擔任嘉賓，她將挑戰多首快歌組曲，近期加強跑步訓練增加肺活量，此外也透過吃B群、維他命C和魚油增加抵抗力，至於在服裝尺度上是否會有突破，張若凡語帶保留說「可以跟經紀人討論一下」。

(中時 )