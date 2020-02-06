台股在1月30日開盤時受到武漢肺炎衝擊重挫近700點，不過虛擬貨幣市場卻背道而馳地不斷上漲，其中比特幣在1月6日時每顆價格落在7481美元，在2月6日就漲到9647美元，價格已經逼近大陸領導人習近平在10月24日提出「區塊鏈說」的9968美元高點。

大陸自1月爆出「武漢肺炎（2019-nCoV）」後確診病例、死亡人數不斷攀伸，各大城市甚至為了防堵疫情展開「封城」，引發民眾恐慌；去中心化金融界台平台DeFine的創辦人暨執行長Jason Wu日前表示，因適逢農曆春節變現的賣壓將會使虛擬貨幣市場重挫，不過比特幣從1月23日（大年初一）的8500美元至2月6日已經漲到9647美元的高點。

許多專家雖然認為虛擬貨幣近年來與黃金的連動性增強許多，不過大家所公認的避險資產仍是黃金，虛擬貨幣並不能與其相提並論；但近幾年發生的阿根廷金融危機、土耳其貨幣崩盤以及美中貿易戰、美伊衝突等事件發生時，虛擬貨幣都會巧合地因此上漲。

新加坡區塊鏈公司Digix執行長Shaun Djie日前接受CNN專訪時指出，近期虛擬貨幣上漲可以歸咎于經濟局勢不穩定，包括美中貿易戰、日韓政治局勢、英國脫歐等國際事件，但武漢肺炎幾乎可以確定是虛擬貨幣上漲的催化劑之一。

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(中時電子報)