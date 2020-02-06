國內武漢肺炎確診人數，今（6）日從原本的11人變為13人，因此中央流行疫情指揮中心今（6）日宣布，即刻起禁止國際郵輪靠泊我國港口，而交通部觀光局也宣布，即日起至2月29日暫停旅行社組團前往港澳地區旅遊。

中央流行疫情指揮中心宣布，因為武漢肺炎疫情持續發展，因此宣布即刻起禁止國際郵輪靠泊我國港口，不過還有郵輪麗星郵輪寶瓶星號，預計在明日下午4點要回港，船上有超過1,700人，現在還不能確定能不能回港，基隆港務分公司要請中央流行指揮中心決定。

此外交通部觀光局也同樣宣布新規定，即日起至2月29日，將暫停旅遊業組團前往香港、澳門地區旅遊，不過轉機並不在此限。而為了保障消費者權益，已經跟商定參團旅客解約退費方案，將以國外旅遊定型化契約第13、14條來辦理。

而未來將會繼續根據疫情發展，隨時做出調整，也囑咐各領隊許要注意團員的身體狀況，並進行通報，以保障全體國民身體健康。

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(中時電子報)