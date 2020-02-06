北港燈會的水道頭燈區。（雲林縣文化觀光處提供）

水道頭燈區的蒲公英意象花燈。（雲林縣文化觀光處提供）

「水滴仙子」花燈。（雲林縣文化觀光處提供）

巷弄燈區以童年往事為主題，還有傳統鼓仔燈、電動花燈，洋溢老街氛圍。（雲林縣文化觀光處提供）

光之廊道。（雲林縣文化觀光處提供）

2020北港燈會五個燈區之徒步地圖。（雲林縣文化觀光處提供）

2020北港燈會明晚（7日）將璀璨啟燈，今年共有5個主題燈區同時點燈，巷弄街區、水道頭文化園區、北港觀光大橋區、北港顏思齊圓環區，北港朝天宮就是最大主燈，文化觀光處長陳璧君日前邀請網紅踩線試燈，多達1萬3000多人上線觀看。

主展場是水道頭文化園區，主題是生命洄游、吉慶團圓，以現代裝置藝術呈現。本區結合水池地形，運用大量光點元素布置，白天營造現代裝置藝術景致，夜間交織水面倒影，「蒲公英」、「水滴仙子」美不勝收。

巷弄燈區以童年往事為主題，邀請10位北港在地藝師運用擅長的工藝媒材，融合北港文化、宗教、歷史，創作各種花燈，讓遊客穿梭於街區巷弄之間尋寶，本區特色還有傳統鼓仔燈、電動花燈，洋溢老街氛圍。

北港觀光大橋兩側裝點燈飾及三色小魚群掛飾，燈飾在夜間閃爍，透光魚形板穿梭其中，民眾彷如被魚群擁抱在其中，象徵「洄游北港」。

國定古蹟朝天宮是燈會中最大的主燈，運用光雕技術，讓朝天宮在夜色降臨後璀璨閃耀。

啟燈晚會將在7日晚上7點於朝天宮廟口舉行，由縣長張麗善開燈，並邀歌手李千娜、許富凱、董育君、朱海君、陳零九等演唱。

縣長張麗善表示，燈會期間每日限量贈送鼠年小提燈，遊客在至少兩處燈區拍照打卡上傳FB或IG，標籤「＃我在2020北港燈會」，就可到水道頭文化園區服務台兌換小提燈。

另外，北港工藝坊舉辦紅包袋版畫DIY活動，水道頭燈區也有眾獅頭DIY彩繪面具，將在8日、9日、15日、16日共辦理4場。

文化觀光處長陳璧君日前邀請網紅林進踩線試燈直播，燈海美不勝收，雲林縣文化處所屬的「漫遊雲林」粉絲專頁同時觀看人數高達破紀錄的1.3萬人。

(中時 )