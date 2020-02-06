高通公司週三詳細介紹了出售給手機製造商的一種新型晶片，首次重大銷售成長，但同時也披露了針對這些晶片的反托拉斯調查已經開始。

高通在週三展示一份監管文件，顯示歐盟正在調查高通是否通過利用其在射頻晶片市場中5G數據晶片的市場地位，來從事反競爭行為。

高通曾花了數年時間與監管機構進行訴訟之後，並因涉及從事反競爭性專利許可做法的指控，而被罰款數十億美元，才進行了披露。高通去年與了美國聯邦貿易委員會之間一件訟案也遭敗訴，目前仍處於上訴狀態。

高通公司提供「數據」晶片，有時也稱為基頻處理器，可將手機連接到無線數據網路。但高通也正在擴展到一個稱為射頻前端晶片的相關領域，在使用5G網路的手機中，射頻前端晶片變得更加複雜。

高通一直試圖說服電話製造商購買其射頻晶片，以及自己的數據晶片，而不是從單獨的供應商那裡選擇零件並進行集成。射頻晶片的其他主要供應商是Broadcom Inc，Skyworks Solutions Inc和QorvoInc。

高通公司高管週三表示，來自射頻市場的收入對銷售預期的貢獻超過了分析師的預期。

高通在周三提交的文件中顯示，正在回應歐盟執行部門歐洲委員會的調查，歐盟是在12月3日向該公司提出要求提供訊息的。高通公司表示，如果發現違規行為，該委員會可能對其年度收入處以最高10％的罰款。

高通公司於去年7月被歐盟委員會罰款2.42億歐元，原因是高通公司大約十年前阻止了競爭對手進入市場，這是高通公司第二次受到歐盟反托拉斯法制裁。歐盟委員會還於2018年對高通公司處以9.97億歐元的罰款，原因是該公司向iPhone製造商蘋果公司支付僅使用其晶片的費用，該策略旨在挫敗包括英特爾在內的競爭對手。

高通公司已經與三星電子有限公司、Alphabet Inc.的Google和樂金(LG Electronics Inc)等公司，簽訂了射頻晶片合同。

分析師表示，歐盟的調查不太可能減緩高通公司在射頻晶片市場的進展。投資機構Elazar Advisors的分析師Chaim Siegel說：「高通公司因反競爭做法而受到了很多處罰。這是故事的風險之一。」。「他們具有市場影響力，因為他們的技術比競爭對手要好得多。」

(中時電子報)