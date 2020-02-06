泰安鄉公所舉辦客家文化節，今年將結合農民節表揚，15日於清安豆腐街擺出「百桌饗宴」，圖為2017年客家文化節活動情形。（泰安鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

泰安鄉公所將客家文化節結合農民節辦理，15日於清安豆腐街舉辦活動，泰安鄉長劉美蘭邀請民眾上山同樂。（泰安鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

農曆正月二十「客家天穿日」，是客家人重要的傳統民俗節日，泰安鄉為苗栗縣山地鄉，鄉內漢人以客家人為主，鄉公所為延續充滿人文意義的節日，將今年的農民節結合天穿日傳統民俗，於15日在清安豆腐街舉辦活動，除了表揚優秀農民，現場也加碼抽出體驗券，並辦理百桌饗宴。

2020年泰安客家文化暨農民節將於15日上午9時登場，泰安鄉公所尊重不同群族的傳統文化與習俗，舉辦天穿日活動，歷屆皆有不同活動設計，今年結合農民節，首次推出「豆腐街美食百桌饗宴」，加碼抽出體驗券，推廣客家文化外，也促進豆腐街觀光效益。

鄉長劉美蘭指出，客家族群傳說，上古時期發生天穿地漏的災禍，而女媧煉石補天，解救蒼生，使天地恢復秩序，為紀念女媧，客家族群每逢這1天，「男不耕田，女不織衣」，遂衍生出放假享樂，唱山歌自娛娛人的習俗，以表達感恩回饋、飲水思源之情。

劉美蘭表示，邀請民眾「說客語，聊天穿」，活動採報名制，即日起至2月11日止，開放網路報名，報名費每人100元，除了贈送限定客家領巾，還有體驗券摸彩，張張有獎；百桌饗宴可提供600至700人享用，豆腐街參與活動的商家將各出1樣特色產品，包含手工藝、美食、農特產品等，歡迎大小朋友一起上山同樂。

報名網址：https：／／dcd.idv.tw／Hakka2020

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